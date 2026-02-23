Экипажи БМПТ «Терминатор» проходят подготовку к выполнению задач в зоне СВО

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» готовятся к выполнению боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе огневых тренировок экипажи отрабатывают уничтожение различных видов целей из штатного вооружения боевой машины. Военнослужащие закрепляют навыки поражения опорных пунктов, укрепрайонов, бронетехники и живой силы противника. Экипажи выполняют скоростной выход на огневой рубеж и работают по целям из спаренных 30-мм пушек 2А42 на дистанции до 4 тыс. м, а также автоматических гранатометов АГС-17 “Пламя” до 1,5 тыс. м», — говорится в сообщении.
Бойцы также отрабатывают различные тактики как при взаимодействии с танковыми экипажами по их прикрытию, так и при самостоятельном выполнении боевых задач в целях поддержки штурмовых подразделений. Подразделения огневой поддержки также отрабатывают скрытое ведение огня с естественными укрытиями и ведение боя в населенных пунктах, что позволяет внезапно атаковать противника и снизить шанс преждевременного обнаружения боевой машины.