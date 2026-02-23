Экипажи БМПТ «Терминатор» проходят подготовку к выполнению задач в зоне СВО

Бойцы также отрабатывают различные тактики как при взаимодействии с танковыми экипажами по их прикрытию, так и при самостоятельном выполнении боевых задач в целях поддержки штурмовых подразделений. Подразделения огневой поддержки также отрабатывают скрытое ведение огня с естественными укрытиями и ведение боя в населенных пунктах, что позволяет внезапно атаковать противника и снизить шанс преждевременного обнаружения боевой машины.