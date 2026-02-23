Морпехи из зоны СВО поздравили российских бойцов с Днем защитника Отечества

Поздравление военные завершили девизом морской пехоты. «Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений! Где мы — там победа! Враг будет разбит, победа будет за нами!», — произнесли они.