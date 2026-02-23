Морпехи из зоны СВО поздравили российских бойцов с Днем защитника Отечества

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Морпехи из состава группировки войск «Центр» строчками стихотворения «Есть такая профессия, защищать Родину» поздравили российских военных с Днем защитника Отечества. Видео есть в распоряжении ТАСС.
Бойцы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты зачитали стихотворение, начинающееся словами: «На себя мы погоны надели не зря. Служить Родине мы присягали тогда. Есть такая профессия, Родину защищать. Не щадя свои жизни, за Россию стоять».
Поздравление военные завершили девизом морской пехоты. «Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений! Где мы — там победа! Враг будет разбит, победа будет за нами!», — произнесли они.