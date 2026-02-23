Вашингтон
Пезешкиан: Тегеран готов к разным сценариям на фоне диалога с Вашингтоном

Иран готов к любому развитию ситуации на фоне переговоров с США. Об этом заявил иранский лидер Масуд Пезешкиан.

По его словам, последний раунд диалога сопровождался обменом практическими предложениями и дал «воодушевляющие сигналы». При этом Тегеран продолжает внимательно следить за действиями Вашингтона.

«Иран привержен миру и стабильности в регионе», — написал Пезешкиан в соцсети X, добавив, что власти приняли все необходимые меры на случай любого сценария.

Ранее глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередные переговоры Ирана и США пройдут 26 февраля в Женеве.

