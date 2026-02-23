На IX съезде Трудовой партии Кореи, который проходит в Пхеньяне, делегаты приняли решение о переизбрании Ким Чен Ына на должность генерального секретаря. Об этом сообщило государственное агентство ЦТАК.
По информации агентства, выбор руководителя партии рассматривается как ключевое событие съезда, поскольку от него зависит стратегический курс страны и дальнейшее развитие политической системы. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру действующего лидера, подтвердив его полномочия на высшем партийном посту.
Съезд открылся 19 февраля в столице КНДР. В его работе участвуют более пяти тысяч человек, включая членов центрального руководящего органа партии текущего созыва и делегатов, избранных региональными структурами. Кроме того, на мероприятии присутствуют около двух тысяч наблюдателей.
Ранее Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне в районе Хвасон («Марс») новую улицу Сэбёль («Новая звезда»), построенную в честь северокорейских бойцов, принимавших участие в операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.