Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря ТПК

Съезд открылся 19 февраля в столице КНДР. В его работе участвуют более пяти тысяч человек, включая членов центрального руководящего органа партии текущего созыва и делегатов, избранных региональными структурами. Кроме того, на мероприятии присутствуют около двух тысяч наблюдателей.