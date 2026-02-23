Вашингтон
Кнутов назвал блефом заявления о размещении ядерного оружия в Эстонии

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия зеркально ответит Эстонии на размещение ядерного оружия. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, о каком ядерном оружии идет речь.

Источник: Аргументы и факты

Эстония, говоря о размещении ядерного оружия в стране, повторяет за Швецией и блефует, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, глава эстонского МИД Маргус Цахкна ранее заявил, что Эстония разместит на своей территории ядерное оружие, если НАТО посчитает нужным сделать это.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что если в Эстонии появится направленное на РФ ядерное оружие, то Россия нацелит на Эстонию свое ядерное оружие.

Военный эксперт Кнутов назвал реакцию России сдержанной.

«Эстония заявила, что допускает размещение ядерного оружия на территории страны. Это, конечно, не эстонское ядерное оружие, а, например, французское, британское или американское. Хотя насчет американского я сомневаюсь, потому что американцы сейчас проводят более сдержанную политику в этих вопросах. В любом случае это будет распространение ядерного оружия и размещение его возле наших границ. По сути, из-за этого в свое время началась специальная военная операция», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что подобными заявлениями Эстония, вероятно, блефует.

«Это связано с тем, что не так давно Швеция тоже заявляла о том, что она рассматривает вопрос о возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Эстония немного блефует. Они поняли, что перегнули палку, когда угрожали российскому Балтийскому флоту, Калининграду. Мы пока понимаем, что таким образом горячие эстонские парни решили пошутить. Но мы шутить уже не будем», — пояснил специалист.

Ранее Кнутов рассказал о жестком ответе РФ на угрозы Эстонии о ядерном оружии.

