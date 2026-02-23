Кнутов назвал блефом заявления о размещении ядерного оружия в Эстонии

«Эстония заявила, что допускает размещение ядерного оружия на территории страны. Это, конечно, не эстонское ядерное оружие, а, например, французское, британское или американское. Хотя насчет американского я сомневаюсь, потому что американцы сейчас проводят более сдержанную политику в этих вопросах. В любом случае это будет распространение ядерного оружия и размещение его возле наших границ. По сути, из-за этого в свое время началась специальная военная операция», — отметил эксперт.