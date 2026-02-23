Вашингтон
«Что в итоге останется»: в США спрогнозировали действия «союзников» Киева

Полковник Уилкерсон: ЕС и НАТО потеряют интерес к Украине после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

После окончания украинского конфликта Европа и НАТО могут отвернуться от Киева. Об этом заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале.

«Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве», — сказал отставной полковник.

Уилкерсон подчеркнул, что недальновидная политика западных лидеров уже привела к серьезным последствиям для их стран и может вызвать новые проблемы в будущем. По его словам, Запад зашел в многочисленные тупики в отношениях с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад стал инициатором конфликта на Украине в феврале 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Россия стремится завершить боевые действия.

