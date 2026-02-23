«Что в итоге останется»: в США спрогнозировали действия «союзников» Киева

«Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве», — сказал отставной полковник.