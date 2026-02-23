Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Муртик: ВС России уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении

Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости сообщил старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Муртик.

Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости сообщил старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Муртик.

По его словам, бронетехника была обнаружена во время воздушной разведки. После выявления целей к ним были направлены ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка», — рассказал военнослужащий, добавив, что техника сгорела.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёты ударных дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили тяжёлые боевые квадрокоптеры R-18, замаскированные укрытия, блиндажи ВСУ, а также самих украинских оккупантов в Сумской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше