Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала страны, в которых чаще всего случаются ЧП с россиянами

Захарова: Таиланд, Непал, Бали и Гоа стали эпицентрами ЧП с россиянами.

Источник: Комсомольская правда

Наиболее проблемными с точки зрения частоты происшествий с участием граждан РФ остаются Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии. Подобные случаи требуют дипломатического реагирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о бытовых проблемах — от хищения денег и документов до дорожно-транспортных происшествий.

По словам дипломата, российские загранучреждения оказывают соотечественникам широкий спектр поддержки. Например, они содействуют в восстановлении документов, взаимодействуют с медицинскими учреждениями и полицией, помогают с поиском адвокатов.

Помощь соотечественникам — это не политика, а каждодневная рутина дипломатов, заключила Захарова.

Кроме этого, на днях дипломат призвала не сдаваться украинцев, которые поддерживают связь с Россией.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше