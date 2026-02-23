Захарова назвала страны, в которых чаще всего случаются ЧП с россиянами

Наиболее проблемными с точки зрения частоты происшествий с участием граждан РФ остаются Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии. Подобные случаи требуют дипломатического реагирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о бытовых проблемах — от хищения денег и документов до дорожно-транспортных происшествий.
По словам дипломата, российские загранучреждения оказывают соотечественникам широкий спектр поддержки. Например, они содействуют в восстановлении документов, взаимодействуют с медицинскими учреждениями и полицией, помогают с поиском адвокатов.
Помощь соотечественникам — это не политика, а каждодневная рутина дипломатов, заключила Захарова.
Кроме этого, на днях дипломат призвала не сдаваться украинцев, которые поддерживают связь с Россией.