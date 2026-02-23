Вашингтон
«Просто нет выбора»: в США заявили о важном решении по России и Украине

Аналитик Мартьянов: новые меры против России говорят о бессилии Запада.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пентагон объявил о радикальном сокращении поддержки Украины из-за осознания того, что Запад потерпел военное поражение в конфликте с Россией, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

«На Украине Запад столкнулся с тем, кто умеет драться. И это стало шоком, поскольку их вооруженные силы фактически демилитаризованы. Пентагон просто объявил, что мы сократили помощь Украине в 40 раз. Теперь они получают сущие копейки!» — рассказал эксперт.

По его словам, этим объясняются и введенные Западом новые ограничения против Москвы.

«Зато против России ввели новые санкции. В принципе, этим и занимаются неудачники. Если вы больше ничего не можете сделать и потерпели военное поражение, вы просто пытаетесь плюнуть во врага, осыпаете его оскорблениями или чем-то подобным. Вот в чем дело», — подытожил Мартьянов.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.

