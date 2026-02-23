Экипажи БМПТ «Терминатор» проходят подготовку для отправки на СВО

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Экипажи БМПТ «Терминатор» группировки войск «Центр» проходят подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО, соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
«В ходе огневых тренировок экипажи отрабатывают уничтожение различных видов целей из штатного вооружения боевой машины. Военнослужащие закрепляют навыки поражения опорных пунктов, укрепрайонов, бронетехники и живой силы противника», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Экипажи выполняют скоростной выход на огневой рубеж и работают по целям из спаренных 30-мм пушек 2А42 на дистанции до 4000 метров, а также автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» до 1500 метров, сообщили в Минобороны России.
«В рамках занятий подразделения огневой поддержки также отрабатывают скрытое ведение огня с использованием естественных укрытий и ведение боя в населенных пунктах. Это позволяет внезапно атаковать противника и снизить вероятность преждевременного обнаружения боевой машины», — добавили в министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие отрабатывают различные тактики действий, как при взаимодействии с танковыми экипажами по их прикрытию, так и при самостоятельном выполнении боевых задач в целях поддержки штурмовых подразделений, подчеркнули в Минобороны РФ.