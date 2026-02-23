Экипажи БМПТ «Терминатор» проходят подготовку для отправки на СВО

Экипажи выполняют скоростной выход на огневой рубеж и работают по целям из спаренных 30-мм пушек 2А42 на дистанции до 4000 метров, а также автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» до 1500 метров, сообщили в Минобороны России.