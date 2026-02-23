Вашингтон
Захарова: Таиланд, Непал, Бали и Гоа — эпицентры ЧП с россиянами

Таиланд, Непал, индонезийский остров Бали и индийский штат Гоа остаются основными точками, где россиянам чаще всего требуется помощь дипломатов.

Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, большинство обращений связано с бытовыми ситуациями — кражами денег и документов, авариями и другими инцидентами.

«Это, в первую очередь, Азия, Юго-Восточная Азия», — отметила Захарова, добавив, что в этих регионах подобные случаи носят ежедневный и массовый характер.

Представитель МИД уточнила, что российские дипломаты помогают соотечественникам восстанавливать документы, взаимодействовать с больницами и полицией, находить адвокатов, а при необходимости оказывают материальную и финансовую поддержку.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в 2025 году страну посетили почти 1,9 млн российских туристов.

