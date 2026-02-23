Политолог Блохин: будет еще 2−3 раунда переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пообещал, что «хорошие новости» по урегулированию украинского конфликта ожидаются в ближайшие недели. В беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что это весьма вероятно, «раньше никогда переговорный процесс так далеко не заходил».
«Думаю, что на самом деле, ещё будет там два-три раунда переговоров, и, возможно, в этом году будет реально заключено мирное соглашение», — сказал он.
При этом Блохин подчеркнул, что Украина и Европа будут рассматривать это соглашение как временное.
«Украина, Европа и американские элиты будут считать, что Трамп — это явление временное, что нужно переждать 3 года, дождаться прихода там “нового Байдена” и все встанет на свои места. Эту позицию не скрывают ни европейцы, ни украинцы. Вполне возможно, они пойдут на это соглашение, но это, скорее всего, будет хрупкий мир», — объяснил эксперт свою позицию.
Об ожидании в ближайшее время «хороших новостей» по урегулированию конфликта на Украине Уиткофф заявил в интервью невестке главы Белого дома Ларе Трамп на телеканале Fox News. Спецпосланник президента США отметил, что новый раунд переговоров может впоследствии привести к встрече лидера РФ Владимира Путина и Зеленского.