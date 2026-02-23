Захарова выразила мнение, что в то время как в адрес России звучали обвинения, внутри западных стран существовали серьёзные проблемы, связанные с коррупцией и другими тяжкими преступлениями. По её утверждению, скандал вокруг Эпштейна продемонстрировал масштабы этих явлений и поставил под сомнение моральные претензии тех, кто выступал с критикой в адрес Москвы.