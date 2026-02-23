Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обнародованные материалы по делу Джеффри Эпштейна выявили серьёзные преступления внутри западных элит. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат отметила, что на протяжении многих лет Россия, по её мнению, подвергалась обвинениям и информационному давлению. В этом контексте она вспомнила резонансные истории, включая дело Скрипалей.
Захарова выразила мнение, что в то время как в адрес России звучали обвинения, внутри западных стран существовали серьёзные проблемы, связанные с коррупцией и другими тяжкими преступлениями. По её утверждению, скандал вокруг Эпштейна продемонстрировал масштабы этих явлений и поставил под сомнение моральные претензии тех, кто выступал с критикой в адрес Москвы.
«Это все мнимая повестка, это все ложные обвинения, за которыми они скрывали всю свою нечисть», — отметила дипломат.
Ранее Захарова, комментируя задержание бывшего принца Эндрю, отметила, что Великобритания чрезмерно увлеклась борьбой с вымышленными противниками, закрывая глаза на поступки собственных высокопоставленных лиц.