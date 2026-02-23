Врач Горнак объяснила, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы

Многие думают, что аллергия на пыльцу начинается весной, когда появляется пыльца берёзы. Однако в средней полосе России сезон аллергических реакций иногда может начинать уже в конце февраля — если последняя треть зимы тёплая. Одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут быть причиной аллергии в конце зимы.
Об этом предупредила в беседе с RT врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.
«Домашние аллергены, такие как клещи домашней пыли и шерсть животных, актуальны для предрасположенных лиц круглый год, пик их активности приходится на весну и осень. Однако зимой люди, как правило, больше времени проводят в помещениях, где присутствуют такие аллергены. Дополнительно негативно влияет сухой воздух во время отопительного сезона, делая слизистую дыхательных путей уязвимой к различным аллергенам», — рассказала она.
Для снижения рисков развития аллергии специалист посоветовала следить за перемещением пыльцы с помощью специальных сайтов, и по возможности избегать посещения регионов, где их концентрация в воздухе высока.
«Также рекомендуется снижать время пребывания на улице в ветреную погоду, когда количество переносимой в воздухе пыльцы увеличивается. В помещении по возможности следует применять специальные устройства для очищения воздуха и поддержания оптимальной влажности на уровне 40—60%», — отметила эксперт.
Она добавила, что пациентам важно использовать барьерные средства, например очки для аллергиков, респираторы, а также устройства, которые предотвращают проникновение аллергенов через слизистую носа.
«При наличии подтверждённой аллергии на пыльцу растений стоит исключить продукты, которые вызывают перекрёстные аллергические реакции с ними. Например, такие реакции могут быть у пыльцы ольхи и лещины с грушей, яблоками, морковью», — объяснила аллерголог.
При появлении признаков аллергии, например заложенности носа, насморка, чихания, покраснения слизистых глаз, пятен красного цвета на коже, следует обратиться к врачу-аллергологу, для того чтобы подобрать индивидуальную терапию и получить рекомендации для снятия острого состояния, посоветовала собеседница RT.
«Стоит отметить, что существует АСИТ-терапия, которая помогает организму снизить или убрать восприимчивость к аллергену», — заключила врач.
