Врач Горнак объяснила, возможно ли возникновение аллергии в конце зимы

«Домашние аллергены, такие как клещи домашней пыли и шерсть животных, актуальны для предрасположенных лиц круглый год, пик их активности приходится на весну и осень. Однако зимой люди, как правило, больше времени проводят в помещениях, где присутствуют такие аллергены. Дополнительно негативно влияет сухой воздух во время отопительного сезона, делая слизистую дыхательных путей уязвимой к различным аллергенам», — рассказала она.