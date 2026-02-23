Вашингтон
«Без покаяния не будет выхода»: в МИД России призвали ЕС признать свои ошибки

Захарова: Евросоюзу не выйти из кризиса без признания ошибок.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не сможет выйти из кризиса и вернуться к нормальному развитию без признания своих ошибок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Что касается позиции Европейского союза, то, во-первых, он неоднородный, во-вторых, он теперь уже признал так или иначе, хотя, может быть, не так явно расписался в собственных ошибках, но то, что констатировал собственный кризис — точно», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ЕС должен начать с признания своих ошибок и работы над ними. Она добавила, что «без покаяния не будет выхода из этой ситуации» и Европа продолжит двигаться в иллюзорной политической мифологии.

Ранее KP.RU писал, что Россия готова к сотрудничеству с любыми странами. Президент РФ Владимир Путин отметил, что важным условием для успешных отношений является равенство и уважение между сторонами.

