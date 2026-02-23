Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Муртик».
По его словам, бронетехника боевиков ВСУ была выявлена в ходе воздушной разведки местности, после чего сразу вылетели ударные беспилотники.
«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели», — рассказал военнослужащий.
