Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении

Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Муртик».

По его словам, бронетехника боевиков ВСУ была выявлена в ходе воздушной разведки местности, после чего сразу вылетели ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели», — рассказал военнослужащий.

