Reuters рассказал о вкладе США в операцию против наркокартеля в Мексике

Новая группа под руководством военных США, которая специализируется на сборе разведданных о наркокартелях, внесла вклад в организацию операции, в ходе которой был ликвидирован лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Штатов.