Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай призвал США отменить односторонние пошлины

Китай призывает США отменить пошлины в отношении торговых партнеров.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 23 фев — РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР, комментируя решение Верховного суда США.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

«Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнеров», — говорится в заявлении ведомства.

Факты доказали, подчеркнули в минкоммерции КНР, что сотрудничество выгодно Китаю и США, в то время как конфронтация вредит обеим странам.

«Мы также обратили внимание на то, что США готовят альтернативные меры, включая торговые расследования, в попытке сохранить дополнительные пошлины, введенные в отношении их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы», — добавили в министерстве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше