«Крутой парень»: в Китае оценили ответ Путина на приглашение в страну

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай. Как сообщает Baijiaha, oтвет российской стороны был крайне теплым.
«Российская сторона ясно даёт понять, что Путин не уедет из Китая с пустыми руками. Если вы думаете, что российский президент поедет туда только для продажи сырья, то вы серьёзно недооцениваете этого крутого парня», — говорится в материале.
Издание отмечает, что визит Путина может стать важным шагом в российско-китайских отношениях. Он откроет новые горизонты для стратегического партнерства и усиления экономического и политического взаимодействия.
Ранее KP.RU сообщал, что состоялись видеопереговоры между лидерами России и Китая. Диалог продолжался почти полтора часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры носили содержательный характер и прошли в дружественной обстановке.