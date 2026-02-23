Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки ВСУ уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — отметил Слюсарь.
Ранее стало известно, что в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области зафиксировали по меньшей мере пять взрывов в результате обстрела ВСУ.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше