Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки ВСУ уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области.

Российские средства противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки ВСУ уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — отметил Слюсарь.

Ранее стало известно, что в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области зафиксировали по меньшей мере пять взрывов в результате обстрела ВСУ.

