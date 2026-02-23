Guardian: Британия может начать депортировать по 288 тысяч человек в год

Британская правопопулистская партия Reform UK в случае победы на выборах намерена создать в стране структуру по образцу американской U.S. Immigration and Customs Enforcement. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления председателя партии Зии Юсуфа.
Согласно планам, новое ведомство будет заниматься массовой депортацией нелегальных мигрантов — до 288 тысяч человек ежегодно.
В своей речи Юсуф намерен заявить о необходимости ужесточения пограничной политики, выхода Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека и усиления мер по выдворению лиц, находящихся в стране без законных оснований. Он подчёркивает, что считает обеспечение контроля над границами ключевым условием безопасности граждан.
Предполагается, что создаваемый орган получит название Британское командование по депортациям. По информации издания, его инфраструктура позволит одновременно содержать под стражей до 24 тысяч человек и организовывать до пяти депортационных рейсов в сутки.
