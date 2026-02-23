Guardian: Британия может начать депортировать по 288 тысяч человек в год

В своей речи Юсуф намерен заявить о необходимости ужесточения пограничной политики, выхода Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека и усиления мер по выдворению лиц, находящихся в стране без законных оснований. Он подчёркивает, что считает обеспечение контроля над границами ключевым условием безопасности граждан.