Посольство России на Кубе опровергло фейк о поставке нефти в Гавану

МИД России не делал заявлений о направлении судна с нефтью на Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России на Кубе опровергло информацию о якобы заявленном МИД РФ направлении российского торгового судна с 200 тысячами баррелей нефти в порт Гаваны. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

В дипмиссии подчеркнули, что данные о таком заявлении являются ложными: «Министерство иностранных дел России не публиковало подобных сообщений. Не дайте себя обмануть!».

Посольство также призвало граждан следить за информацией только через официальные источники, включая сайт МИД России и телеграм-каналы российского диппредставительства в Гаване.

Ранее KP.RU сообщал, что отношения между Россией и Кубой остаются сложными, несмотря на долгую дружбу. Советник директора Института Латинской Америки Николай Калашников отметил что, уровень торгово-экономических отношений между странами значительно снизился. Международные санкции оказывают влияние на взаимодействие двух государств.