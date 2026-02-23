Посольство России на Кубе опровергло фейк о поставке нефти в Гавану

Ранее KP.RU сообщал, что отношения между Россией и Кубой остаются сложными, несмотря на долгую дружбу. Советник директора Института Латинской Америки Николай Калашников отметил что, уровень торгово-экономических отношений между странами значительно снизился. Международные санкции оказывают влияние на взаимодействие двух государств.