ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокировки поставок российской нефти

Евросоюз не получил поддержки США и стран «Большой семёрки» для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20-го пакета санкций. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, ЕС предложил запретить европейским компаниям перевозить российскую нефть и оказывать любые услуги по её обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров вне зависимости от флага судна.

«Еврокомиссия пригласила партнёров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — цитирует агентство собеседника.

При этом источник отметил, что Вашингтон не исключил возможность введения собственных ограничений «в своё время и на своих условиях».

Уточняется, что остальные страны G7 допустили присоединение к санкциям в будущем, но конкретных обещаний не дали.

Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций.

