ТАСС: ЕС не получил поддержки США и G7 для блокировки поставок российской нефти

По его словам, ЕС предложил запретить европейским компаниям перевозить российскую нефть и оказывать любые услуги по её обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров вне зависимости от флага судна.
«Еврокомиссия пригласила партнёров принять аналогичный запрет для своих компаний. США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — цитирует агентство собеседника.
При этом источник отметил, что Вашингтон не исключил возможность введения собственных ограничений «в своё время и на своих условиях».
Уточняется, что остальные страны G7 допустили присоединение к санкциям в будущем, но конкретных обещаний не дали.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций.