Российский боец с позывным Лис воскрес после того, как его признали мертвым

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным Лис получил ранение и был ошибочно признан погибшим.

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным Лис получил ранение и был ошибочно признан погибшим. Позже он пришел в себя в морге. Об этом сообщает РИА Новости.

Рочев служил в составе группировки войск «Днепр». По его словам, подразделению была поставлена задача занять позиции и закрепиться на них. В ходе выполнения приказа по району велся интенсивный обстрел.

Боец получил ранение. Позже его эвакуировали в населенный пункт Новогоровка в Запорожской области. В дороге он потерял сознание.

По словам Рочева, он очнулся уже в помещении с металлическим столом, где находился медицинский работник. Как предполагает военнослужащий, после потери сознания у него не прощупывался пульс, и его могли принять за погибшего.

После того как стало ясно, что он жив, его направили в госпиталь в Севастополе, где оказали медицинскую помощь.

Сейчас Рочев проходит восстановление и помогает медперсоналу. Он рассчитывает вернуться к службе.

За мужество и самоотверженность военнослужащий награжден медалями Жукова и «За отвагу».

