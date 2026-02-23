В Германии раскритиковали отказ ЕС от диалога с Россией

По мнению автора, крупные расходы западных стран на военную поддержку Украины стали стратегической ошибкой. В материале говорится, что за несколько лет конфликта в него были вложены миллиарды евро, однако это ослабило Европейский союз и ряд его государств в экономическом и политическом плане.