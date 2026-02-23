Западные страны ослабли из-за конфликта на Украине, а руководство Евросоюза ошибается, отказываясь от прямого диалога с Россией. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Автор публикации отмечает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас делают ставку на перевооружение и рассчитывают на «победоносный мир». При этом, как подчеркивается в статье, более года не предпринималось попыток связаться с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению автора, крупные расходы западных стран на военную поддержку Украины стали стратегической ошибкой. В материале говорится, что за несколько лет конфликта в него были вложены миллиарды евро, однако это ослабило Европейский союз и ряд его государств в экономическом и политическом плане.
В публикации также утверждается, что конфликт стал фактором нестабильности для Европы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны препятствуют попыткам перевести процесс урегулирования в мирное русло.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву не способствуют переговорам и лишь затягивают конфликт.
