Захарова: Неразбериха с документами 90-х усложняет работу дипломатов за рубежом

«В конце 80-х — начале 90-х люди в одночасье оказывались разделенными границами и просто не могли выбирать, в какой стране они уже на следующий день будут проживать, какое гражданство у них будет. Та самая документальная то ли неразбериха, то ли нерасторопность 90-х годов», — объяснила дипломат.