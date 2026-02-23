Вашингтон
Эксперт оценил радикальное решение Пентагона по поддержке Киева

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Пентагон радикально сократил поддержку Украины.

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Пентагон радикально сократил поддержку Украины. По его словам, объем помощи уменьшился в 40 раз. Об этом он сказал в интервью Гарленду Никсону на YouTube.

Мартьянов связал это решение с оценкой ситуации на поле боя. Он выразил мнение, что западные страны столкнулись с серьезными трудностями и изменили подход к поддержке Киева.

Эксперт также считает, что введение новых санкций против России связано с изменением стратегии Запада.

Официальных подтверждений заявлений о сокращении помощи в указанном объеме в публикации не приводится.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине не способствуют урегулированию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на возникающие угрозы военно-техническими мерами.

