Политолог Никсон: Зеленский бесчеловечно относится к украинцам

Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости запретить мессенджер Telegram на Украине. Она связала это со взрывами во Львове. Как утверждает чиновница, через Telegram и прочие «анонимные мессенджеры» вербуют для совершения преступлений. Ранее сообщалось о взрывах во Львове в ночь на воскресенье. В результате пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Подозреваемую в организации взрывов задержали.