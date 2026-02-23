Дмитриев: Великобритания и ЕС больше всех пострадают от новых пошлин США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз окажутся главными пострадавшими от повышения импортных пошлин США до 15 процентов. Свое мнение он выразил в соцсети X.
— И без того слабые Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за новых плоских глобальных пошлин США в размере 15 процентов, — написал Дмитриев.
21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что повышает торговую пошлину в отношении всех стран мира с 10 до 15 процентов. По словам главы Белого дома, он принял такое решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда (ВС). Трамп добавил, что к нему он пришел после многих месяцев раздумий.
20 февраля американский президент объявил о том, что ввел базовую пошлину в 10 процентов на весь мир. Она действует дополнительно к уже существующим тарифам. Так глава государства прокомментировал решение ВС, который постановил, что тот нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира.