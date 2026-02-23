Вашингтон
Задействованы силы спецназа Мексики: раскрыты подробности операции по ликвидации Эль Менчо

Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации Эль Менчо.

Источник: Комсомольская правда

Силы специального назначения Мексики провели операцию по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Детали операции сообщило мексиканское Минобороны в соцсети X.

В ведомстве отметили, что в ходе перестрелки было уничтожено четверо членов картеля, трое получили серьезные ранения и скончались во время транспортировки в Мехико. Среди погибших был и лидер картеля.

Операция включала использование авиации ВВС и спецподразделений Национальной гвардии. Минобороны уточнило, что трое сотрудников силовых структур получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения Мехико для оказания необходимой помощи.

Ранее KP.RU писал, что в Мексике был ликвидирован Эль Менчо. После его смерти члены картеля начали массовые беспорядки. Житель Мексики Дэн Дикс отметил, что людям рекомендовали оставаться дома и избегать использования такси.