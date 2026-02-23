Задействованы силы спецназа Мексики: раскрыты подробности операции по ликвидации Эль Менчо

Силы специального назначения Мексики провели операцию по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Детали операции сообщило мексиканское Минобороны в соцсети X.
В ведомстве отметили, что в ходе перестрелки было уничтожено четверо членов картеля, трое получили серьезные ранения и скончались во время транспортировки в Мехико. Среди погибших был и лидер картеля.
Операция включала использование авиации ВВС и спецподразделений Национальной гвардии. Минобороны уточнило, что трое сотрудников силовых структур получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения Мехико для оказания необходимой помощи.
Ранее KP.RU писал, что в Мексике был ликвидирован Эль Менчо. После его смерти члены картеля начали массовые беспорядки. Житель Мексики Дэн Дикс отметил, что людям рекомендовали оставаться дома и избегать использования такси.