Мошенники стали обманывать россиян письмами со скрытыми подписками

Мошенники рассылают россиянам фишинговые письма о якобы обнаруженных «скрытых подписках» и предлагают отменить их по ссылке.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Как рассказали эксперты, ссылка ведёт на поддельный сайт, который имитирует интерфейс банка или платёжной системы. Пользователю предлагают «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», после чего злоумышленники получают доступ к данным.

По данным экспертов, целевой аудиторией становятся активные онлайн-покупатели. Схема особенно актуальна в период, когда люди проверяют и отменяют ненужные подписки.

Специалисты напоминают, что управлять подписками нужно только через официальные приложения сервисов или магазинов приложений и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Ранее киберэксперт Дмитрий Моряков рассказал о способах защититься от онлайн-мошенников.