Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Ижевска. Аэропорт Ульяновска также временно не принимает и не отправляет рейсы.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше