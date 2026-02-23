Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Ижевска. Аэропорт Ульяновска также временно не принимает и не отправляет рейсы.
