Профессор Дизен в ООН призвал учесть законные интересы России на Украине

Профессор Дизен заявил, что западным странам следует учитывать требования России по ситуации вокруг Украины.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что западным странам следует учитывать требования России по ситуации вокруг Украины. По его мнению, игнорирование этих позиций может привести к тяжёлым последствиям для самой Украины.

Эксперт выразил точку зрения, что расширение взаимодействия НАТО с Киевом стало пересечением критической черты в отношениях с Москвой. Он отметил, что, несмотря на обострение конфликта и риск дальнейшей эскалации, на Западе, по его оценке, не демонстрируют готовности признать обеспокоенность России вопросами собственной безопасности.

Дизен также подчеркнул, что на протяжении более двух десятилетий предупреждал о вероятности подобного развития событий. По его словам, нынешний конфликт может не только нанести серьёзный урон Украине, но и создать угрозу прямого столкновения между Россией и НАТО, что, как он считает, приведёт к потерям для всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил главу российской делегации на переговорах по Украине Владимира Мединского рассказать об итогах трехсторонней встречи в Женеве.

