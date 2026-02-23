Вашингтон
Финский политик усомнился в необходимости ввода войск НАТО на Украину

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ввод европейских войск на Украину не изменит ситуацию в конфликте.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ввод европейских войск на Украину не изменит ситуацию в конфликте. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, расчет на вмешательство НАТО является ошибочным. Политик считает, что такое развитие событий приведет к серьезной эскалации.

Мема также призвал украинское руководство к скорейшему заключению мирного соглашения, отметив, что время работает против Киева. Он добавил, что попытки атаковать территорию Москвы могут стать опасной чертой.

В МИД России ранее заявляли, что размещение войск стран НАТО на Украине Москва считает недопустимым и способным привести к резкому обострению ситуации. В ведомстве называли подобные заявления со стороны ряда европейских стран провокационными.

Читайте также: Российский боец с позывным Лис воскрес после того, как его признали мертвым.

