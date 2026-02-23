Военные группы «Восток» уничтожили боевые машины ВСУ в Запорожской области

По данным министерства, расчёт получил координаты цели, оперативно занял огневую позицию и открыл огонь. После попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к уничтожению бронемашины вместе с экипажем. Один из военнослужащих с позывным Зверь заявил, что подразделения сохраняют устойчивую связь.