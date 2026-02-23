В Альметьевске возникло возгорание в промзоне после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотника возникло возгорание на территории промышленной зоны в Альметьевске в Татарстане.
«На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в публикации в Telegram-канале администрации города.
Ранее СМИ писали, что жители Альметьевска в Татарстане сообщили о звуках взрывов, которые слышны над городом.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше