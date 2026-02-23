Вашингтон
В Альметьевске возникло возгорание в промзоне после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотника возникло возгорание на территории промышленной зоны в Альметьевске в Татарстане.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в публикации в Telegram-канале администрации города.

Ранее СМИ писали, что жители Альметьевска в Татарстане сообщили о звуках взрывов, которые слышны над городом.

