Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные часы Красноярска играют «Прощание славянки» в честь 23 Февраля

Главные городские часы сменили мелодию в честь Дня защитника Отечества.

Источник: мэрия Красноярска

В Красноярске главные городские часы сменили мелодию в честь Дня защитника Отечества. Сегодня, 23 февраля, вместо привычного боя над городом звучит легендарный марш «Прощание славянки».

Послушать праздничную композицию красноярцы могут в течение всего дня. Часы будут исполнять марш в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

Смена музыкального сопровождения на главном городском хронографе — многолетняя традиция Красноярска. Репертуар часов обновляется в честь значимых дат, таких как Новый год, 1 сентября, День России, День народного единства и День Победы.

Напомним, сегодня в городе проходят праздничные мероприятия, в том числе торжественные возложения цветов к мемориалам и тематические концерты. Программу праздника можно узнать здесь.

А для тех, кто хочет поздравить своих любимых мужчин, у нас есть открытки, теплые поздравления своими словами папе, солдату, коллеге.