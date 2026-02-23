Депутат ГД Милонов раскритиковал проведение гендер-пати в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал распространённую в последние годы в России практику гендер-пати — вечеринок с объявлением пола будущего ребёнка.
В интервью ТАСС депутат назвал такие мероприятия «проявлением кривляния» и бездумным копированием американских привычек.
«Вы ещё начните отмечать День благодарения!» — заявил он.
По словам Милонова, в России родители сами решают, когда сообщать о поле ребёнка. Он добавил, что в стране существует примета не объявлять подобные новости раньше времени.
