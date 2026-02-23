Женева или Абу-Даби: стало известно о новых переговорах по Украине

«Украина, Европа и американские элиты будут считать, что Трамп — это явление временное, что нужно переждать 3 года, дождаться прихода там “нового Байдена” и все встанет на свои места. Эту позицию не скрывают ни европейцы, ни украинцы. Вполне возможно, они пойдут на это соглашение, но это, скорее всего, будет хрупкий мир», — объяснил эксперт свою позицию.