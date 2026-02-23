Женева или Абу-Даби: стало известно о новых переговорах по Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может выйти на финишную прямую. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью на телеканале Fox News сделал громкое заявление: в ближайшие недели мир ждут «хорошие новости». Что на самом деле стоит за этим оптимизмом, возможна ли личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского и почему достигнутый мир может оказаться хрупким, aif.ru рассказали эксперты.
Спецпосланник Трампа анонсировал прорыв.
Стивен Уиткофф, занимающий пост спецпосланника президента США, в беседе с невесткой главы Белого дома Ларой Трамп не стал скрывать своего оптимизма. По его словам, стороны продвинулись в переговорном процессе как никогда раньше.
«Думаю, что на самом деле будут хорошие новости, потому что в реальности переговоры зашли дальше, чем когда-либо. Возможно, в этом году будет реально заключено мирное соглашение», — заявил Уиткофф, фактически анонсировав скорые подвижки.
Напомним, что 17 и 18 февраля в Женеве прошел уже третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, который охарактеризовал прошедшие консультации как тяжелые, но деловые. Именно после этих контактов в Женеве Уиткофф и его команда, по данным СМИ, начали прорабатывать варианты дальнейших шагов, включая организацию саммита.
Почему Киев будет вынужден согласиться: мнение Блохина.
Однако за красивой фразой «хорошие новости» скрывается не только дипломатический успех, но и жесткая геополитическая реальность. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru объяснил две причины, по которым у Киева просто не остается иного выбора, кроме как пойти на заключение соглашения.
«Первая причина — у Украины не будет другого выхода, как заключить это соглашение, потому что в условиях сокращения западной помощи прежних объёмов достичь невозможно. Следовательно, вести боевые действия с Россией в прежнем формате тоже невозможно», — подчеркивает политолог.
Блохин также прогнозирует, что до финальной точки предстоит пройти еще несколько этапов. Несмотря на анонсированный прорыв, работа над документами и условиями продолжается.
«Думаю, что на самом деле, ещё будет там два-три раунда переговоров, и, возможно, в этом году будет реально заключено мирное соглашение», — спрогнозировал Блохин.
Хрупкий мир и «стратегия переждать Трампа».
Однако сам факт подписания мирного договора не гарантирует долгосрочного спокойствия. Эксперты предупреждают: если соглашение и будет достигнуто, оно рискует стать лишь временной передышкой.
Константин Блохин обращает внимание на риторику европейских столиц и самого Киева. По его мнению, Запад не собирается менять свои стратегические цели, а лишь адаптируется к текущей политической конъюнктуре в США.
«Украина, Европа и американские элиты будут считать, что Трамп — это явление временное, что нужно переждать 3 года, дождаться прихода там “нового Байдена” и все встанет на свои места. Эту позицию не скрывают ни европейцы, ни украинцы. Вполне возможно, они пойдут на это соглашение, но это, скорее всего, будет хрупкий мир», — объяснил эксперт свою позицию.
Таким образом, Киев может рассматривать будущие договоренности не как финальную точку в конфликте, а как тактическую паузу для перегруппировки и накопления ресурсов в ожидании смены власти в Вашингтоне.
Встреча Путина и Зеленского: возможна ли она?
Одной из самых интригующих тем остается возможная личная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров может впоследствии привести к такому саммиту. Более того, по информации Fox News, спецпосланник вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером предложили сторонам варианты, которые в ближайшие три недели могли бы подготовить почву для встречи лидеров.
Однако не все эксперты разделяют этот оптимизм. Политолог-американист Вадим Трухачев в беседе с aif.ru оценил вероятность такой встречи как крайне низкую, по крайней мере, в обозримом будущем.
«Уиткофф сказал о возможной встрече Путина и Зеленского ради того, чтобы сообщить и показать, что он работает. Но Путину и Зеленскому сейчас говорить не о чем. Повестки нет», — подчеркнул Трухачев.
По его мнению, заявления Уиткоффа — это скорее демонстрация активности американской дипломатии, нежели реальный план, подкрепленный взаимоприемлемыми условиями.
Пока же дипломаты готовятся к новым раундам консультаций, а мировые СМИ продолжают гадать, что именно Стивен Уиткофф назовет «хорошими новостями». Ясно одно: переговорный процесс по украинскому кризису вышел на принципиально новый уровень, и ответы на самые сложные вопросы стороны попытаются найти в ближайшие недели.