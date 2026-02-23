Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир «Ахмата» рассказал о столкновении с бригадой ВСУ на Сумщине

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделений российской группировки «Север» вступили в боестолкновение с 21-й отдельной механизированной бригадой ВСУ в Сумской области.

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделений российской группировки «Север» вступили в боестолкновение с 21-й отдельной механизированной бригадой ВСУ в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы «Пресса» спецназа с позывным Сальза.

По его словам, подразделение, которое называют «шведским», понесло потери. Такое неофициальное название бригада получила из-за подготовки части личного состава на полигонах стран НАТО и использования шведской бронетехники и вооружения.

Командир уточнил, что ранее 21-я бригада участвовала в боях на Курском направлении, после чего была выведена из зоны активных действий из-за потерь. В конце прошлого года ее подразделения вновь были замечены на одном из участков в Сумской области.

По утверждению собеседника агентства, бойцы «Ахмата» принимали участие в противостоянии с этой бригадой и нанесли ей новый урон. Независимого подтверждения этим заявлениям не приводится.

Читайте также: Эксперт оценил радикальное решение Пентагона по поддержке Киева.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше