«По первому зову Родины»: Путин поздравил россиян в День защитника Отечества

Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем защитника Отечества. Видео с подавлением опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества», — сказал глава государства.

Путин отметил, что этот день стал символом глубокого уважения и любви народа к защитникам Отечества, а также гордости за армию и флот, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Родине и стоит на страже ее безопасности и суверенитета.

Президент подчеркнул, что память о героических страницах истории России передается из поколения в поколение.

«Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров — наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — продолжил российский лидер.

Путин рассказал о планах по укреплению армии и флота. Он отметил важность единства народа, который в ходе спецоперации представляют все национальности России.

Президент добавил, что российские солдаты и офицеры — это истинные патриоты, опора государства и общества, обладающие несгибаемой волей.

Глава государства выразил благодарность всем военным за их службу и подытожил: «Народ России с вами и верит в вас. С праздником!».

Также министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что современные защитники продолжают традиции своих предшественников, опираясь на их мужество и доблесть.

Отметим, что космонавты Международной космической станции поздравили российских военных с Днем защитника Отечества. Поздравление записали Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев.

Космонавты подчеркнули, что благодаря самоотверженной службе военных, граждане России могут не беспокоиться об угрозах и спокойно жить и трудиться.

Как писал KP.RU, граждан России с Днем защитника Отечества поздравила и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат сказала, что участники спецоперации, несмотря на критику со стороны Запада, стоят на правильной стороне истории.

