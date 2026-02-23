«Стекла в Таллине повылетают»: эксперт раскрыл ответ РФ на угрозы Эстонии

Россия зеркально ответит Эстонии на размещение ядерного оружия. Однако угрозы эстонских политиков, по мнению военных экспертов, воспринимаются скорее как блеф и провокация.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о жестком ответе Эстонии на угрозы РФ, а также объяснил мотивы эстонских лидеров.
Зеркальный ответ Эстонии.
В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если в Эстонии появится направленное на Россию ядерное оружие, то РФ нацелит на Эстонию свое ядерное оружие.
«Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что Россия всегда будет делать то, что необходимо для обеспечения безопасности страны.
Ответ России сдержанный.
Россия сдержанно ответила на заявления Эстонии о размещении в стране ядерного оружия, в случае жесткого ответа в Таллине «повылетали бы стекла в окнах». Таким образом эту ситуацию в беседе с aif.ru прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Реакция России довольно сдержанная. Если была бы более жесткая реакция, то она проявилась бы в виде военных учений в этом районе. Причем масштаб этих учений был бы таким, что в Таллине повылетали бы стекла в окнах», — отметил специалист.
Кнутов подчеркнул, что для России размещение ядерного оружия в Эстонии станет не просто очередной «красной линией», а пересечением сразу нескольких рубежей. Это, в свою очередь, приведет к ответным мерам.
Он напомнил, что именно угроза распространения ядерного оружия до границ РФ стала одной из причин начала специальной военной операции.
«В свое время из-за этого началась специальная военная операция. Россия сможет использовать свои средства поражения, которые находятся в Ленинградском военном округе», — добавил Кнутов.
Эстония блефует и повторяет за Швецией.
Военный эксперт Юрий Кнутов при этом предположил, что заявления Таллина могут быть лишь блефом и попыткой привлечь к себе внимание на фоне аналогичных высказываний других европейских стран, в том числе Швеции.
«Это связано с тем, что не так давно Швеция тоже заявляла о том, что она рассматривает вопрос о возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Эстония немного блефует. Они поняли, что перегнули палку, когда угрожали российскому Балтийскому флоту, Калининграду. Мы пока понимаем, что таким образом горячие эстонские парни решили пошутить. Но мы шутить уже не будем», — пояснил специалист.
Кнутов отметил, что речь, вероятнее всего, идет о размещении французского или британского ядерного оружия. Соединенные Штаты, по его словам, занимают в этом вопросе более нейтральное положение.
«Это, конечно, не эстонское ядерное оружие, а, например, французское, британское или американское. Хотя насчет американского я сомневаюсь, потому что американцы сейчас проводят более сдержанную политику в этих вопросах. В любом случае это будет распространение ядерного оружия и размещение его возле наших границ», — подчеркнул эксперт.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о своей поддержке участия страны в ядерной программе. Так как, по его мнению, страна находится «на грани вооруженного конфликта».