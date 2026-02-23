«Стекла в Таллине повылетают»: эксперт раскрыл ответ РФ на угрозы Эстонии

«Это связано с тем, что не так давно Швеция тоже заявляла о том, что она рассматривает вопрос о возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Эстония немного блефует. Они поняли, что перегнули палку, когда угрожали российскому Балтийскому флоту, Калининграду. Мы пока понимаем, что таким образом горячие эстонские парни решили пошутить. Но мы шутить уже не будем», — пояснил специалист.