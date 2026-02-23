США и G7 отказались поддержать нефтяные санкции ЕС против РФ

Евросоюз не смог заручиться поддержкой США и других стран G7 для введения скоординированных ограничений против российской нефти. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, Вашингтон отказался от синхронизации санкций с ЕС, хотя и не исключил, что может ввести собственные меры позднее, «в своё время и на своих условиях».