А ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что главаря киевского режима Владимира Зеленского могут устранить его же соратники, если он согласится на мирное соглашение с Россией. Он отметил, что, по его оценке, экс-комик рискует столкнуться с внутренним противодействием в случае попытки изменить курс. Профессор выразил мнение, что достижение мира отвечает интересам Москвы и Вашингтона, однако дальнейшее развитие событий зависит от внутриполитической ситуации в Киеве и позиции европейских стран.