Профессор Дизен призвал Запад учесть требования России по украинскому конфликту

Западу стоит учесть требования России по украинскому конфликту, чтобы не оказаться в состоянии войны с ней. Об этом заявил на неформальном заседании СБ ООН профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Life.ru

Он отметил, что вовлечение Киева в НАТО пересекло красную линию с Москвой, превратив Украину в «прифронтовое государство». По его словам, Запад даже при угрозе военной конфронтации с Россией не желает признавать интересы России. Кроме того, действия стран альянса ведут к уничтожению Украины и поражению НАТО.

А ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что главаря киевского режима Владимира Зеленского могут устранить его же соратники, если он согласится на мирное соглашение с Россией. Он отметил, что, по его оценке, экс-комик рискует столкнуться с внутренним противодействием в случае попытки изменить курс. Профессор выразил мнение, что достижение мира отвечает интересам Москвы и Вашингтона, однако дальнейшее развитие событий зависит от внутриполитической ситуации в Киеве и позиции европейских стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

