Захарова заявила, что в Британии наблюдается «цирк уродов»

«Поэтому каждый, кто это видел и кто проживал — а мы с вами проживали все эти чудовищные скандалы — мне кажется, должен понять, что, не сломавшись и не приняв ту повестку, не отказавшись от веры, от веры в нашу страну, в наш курс, в то, что мы называем традиционными ценностями, он тоже защитил Отечество, и это не для красного словца я говорю. Я помню, как люди сомневались и говорили: “Подождите, может быть, они правы, может быть, они, сохраняя свои традиции, являются мерилами, так сказать, морали, нравственности. Может быть, мы не правы”, — отметила дипломат.