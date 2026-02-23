Захарова заявила, что в Британии наблюдается «цирк уродов»

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи. Не хочется так говорить, потому что в историческом контексте такое явление было, когда людей с физическими недостатками показывали, — заметила дипломат. — Но вот у меня такое впечатление, что как будто мир от каких-то вещей ушел, просто поняв, что выходит на новую ступень своего развития. А какие-то точки на карте, какие-то сообщества людей остались в этой прежней ментальности. Посмотрите, что там происходит».
Комментируя связи экс-принца с уличенным в педофилии Эпштейном, она отметила, что мировое сообщество «получило свидетельство того, как, с одной стороны, заявляя о приверженности правам человека и готовности разбираться с малейшими нарушениями права международного, вдруг оказалось, что [британцы] покрывали страшнейшие преступления своей собственной правящей верхушки».
«Не единичные, не от раза к разу, не, знаете, как бы с каждым бывает. Нет. А системные, чудовищные, которые испокон веков всегда считались преступлением. Преступления против детей, извините, но все-таки здесь не может быть никакой альтернативной точки зрения или какого-то применения новой этики», — добавила Захарова.
Она обратила внимание, что в скандале оказался замешан член королевской семьи. «Человек, который принимал не просто решения, а он был наделен функционалом проведения политики Британии как внутри страны, так и за рубежом, кто имел невероятное влияние на принятие финансовых решений, формировал общественное мнение», — заметила дипломат.
Захарова отметила, что Маунтбеттен-Виндзор «распоряжался деньгами, средствами, участвовал в различных политических кампаниях, информационных кампаниях», в том числе и в «глобальных рекламных кампаниях по продвижению повестки». «Сейчас был, так сказать, буквально выволочен из своей опочивальни и в прямом, и переносном смысле. Вроде как бы от него отмежевались, вроде бы лишили каких-то там титулов и при этом на несколько часов отвезли в полицию. Правда, потом выпустили», — указала она.
Провал спецслужб Британии.
По словам Захаровой, произошедшее говорит о том, что британские MI5 и MI6 проигнорировали действия Маунтбеттена-Виндзора. «Они прекрасно были осведомлены о том, чем он занимается, потому что они прослушивают, конечно, все телефоны. Они прослушивают и ведут слежку, конечно же, за членами их элиты, за представителями их элиты», — добавила она.
«Мы помним, как периодически прослушка того же принца [Уэльского, нынешнего короля Великобритании] Чарльза публиковалась и так далее, — продолжила дипломат. — Они занимаются интригами, они используют различные материалы. Они знали, чем он занимается. И они скрывали это. И при этом они придумывали истории про плохую якобы Россию, высылали наших дипломатов, уничтожали двусторонние отношения между людьми, между государствами, между обществами. Это невозможно было себе представить, что так явно будет продемонстрировано, но мы это видим».
«Поэтому каждый, кто это видел и кто проживал — а мы с вами проживали все эти чудовищные скандалы — мне кажется, должен понять, что, не сломавшись и не приняв ту повестку, не отказавшись от веры, от веры в нашу страну, в наш курс, в то, что мы называем традиционными ценностями, он тоже защитил Отечество, и это не для красного словца я говорю. Я помню, как люди сомневались и говорили: “Подождите, может быть, они правы, может быть, они, сохраняя свои традиции, являются мерилами, так сказать, морали, нравственности. Может быть, мы не правы”, — отметила дипломат.
Она констатировала, что, хотя все допускают ошибки, британские элиты своим поведением доказали, что они покрывают собственные страшнейшие преступления, в том числе против детей.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.