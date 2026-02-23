Захарова рассказала, сколько детей стали жертвами украинских нацистов за 2025 год

В 2025 году в результате преступных деяний украинских нацистов пострадали почти 300 несовершеннолетних. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
«Только за последний год, за 2025-й, “от преступных деяний” не хочу говорить — от преступлений, от терактов, от расчеловечивания киевского режима пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребенка были убиты, 271 ребенок ранен», — сказала дипломат.
Захарова назвала эту цифру страшной. Она добавила, что с февраля 2022 года ранения получили как минимум 1 082 ребенка. Дипломат подчеркнула, что эти дети были «ни в чем не виноваты».
Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ продолжают совершать террористические атаки против мирных жителей России. На этот раз они нанесли удар по школе в Запорожье. Губернатор области Евгений Балицкий отметил, что школа по определению не может быть связана с военными действиями.