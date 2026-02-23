Спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами

Данное подразделение ВСУ уже попадало в переделку: после участия в атаке на Курскую область оно понесло потери и было отведено в тыл. Однако в конце года отдельные батальоны бригады с новой техникой вновь объявились в Сумской области, где и столкнулись с российским спецназом.