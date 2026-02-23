«Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. Сегодня, когда война вернулась в Европу, уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — задаётся вопросом автор статьи.