Враждебность западных стран к России объясняется тем, что Москва срывает их планы по разграблению Украины. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.
Джонсон отметил, что Владимир Зеленский продолжает быть «марионеткой в руках европейских олигархов». Он уточнил, что до начала конфликта Украина занимала пятое место в мире по запасам природных ресурсов.
«А Запад пускает слюни при виде возможности наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимает, этому помешали. Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию», — сказал аналитик.
Джонсон подчеркнул, что Россия действует благородно, предоставляя Украине шанс сохранить большую часть своих территорий.
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что западные политики играют ключевую роль в эскалации украинского конфликта, преследуя цель уничтожить Украину. По его словам, противостояние будет длиться до полного истощения страны.