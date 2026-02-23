Обстановка в Мехико остаётся спокойной, несмотря на беспорядки в Халиско

Напомним, в некоторых штатах Мексики произошли беспорядки на фоне ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Наиболее напряжённая ситуация была в Халиско, где в южной части дороги оказались перекрыты горящими автомобилями. В ходе столкновения силовики ликвидировали четырёх членов банды на месте. Ещё трое, включая Эль Менчо, умерли позже. Трое военнослужащих также получили ранения.